 حفل ختام مبهر لمونديال قطر على استاد لوسيل

المصدر: وكالات

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اسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بحفل ختام رائع اليوم الأحد، قبل أقل من ساعة على المباراة النهائية لمونديال قطر والتي تجمع المنتخب الفرنسي حامل اللقب بنظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل.

وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة ، يتخللها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب في حضور كوكبة من المغنين.

وأدى دافيدو وعايشة أغنية "هيا هيا"، بينما قدّم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، والذي أدى أغنية "لايت ذي سكاي".

كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات.

وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء الطلق قبل انطلاق حفل الختام.



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