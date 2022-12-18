التشكيل الرسمي للأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن التشكيل الأساسي لمنتخب التانغو، أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل الأرجنتين مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك إليستر

الهجوم: آنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز

تشكيل فرنسا الرسمي ضد الأرجنتين

وعلى الجانب الآخر، أعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن التشكيل الأساسي للديوك في مواجهة الأرجنتين، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، أوباميكانو، فاران، كوندي

خط الوسط: رابيو، تشاوميني، جريزمان

خط الهجوم: مبابي، جيرو، ديمبلي

وتنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن حصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يأمل منتخب فرنسا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

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