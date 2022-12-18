الحافلة المكشوفة تستعد للاحتفال ببطل كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جهزت اللجنة المُنظمة لبطولة كأس العالم 2022، حافلتين مكشوفتين تحملان صور وأعلام المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.

يأتي ذلك استعدادا للاحتفال بواحد منهما عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي ستجمع بينهما اليوم الأحد، على إستاد لوسيل بدولة قطر.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن حصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يأمل منتخب فرنسا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

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