المعد البدني سبب انفجار أزمة بنزيما مع منتخب فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير فرنسية، عن سبب غضب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ورفضه الدعوة التي تلقاها من الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور نهائي كأس العالم 2022، بين منتخب بلاده والأرجنتين، اليوم الأحد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن غضب بنزيما يعود إلى تسبب المعد البدني لمنتخب فرنسا، في تجدد إصابته بمزق في عضلات الفخذ، خلال تواجده في معسكر الديوك بقطر، قبل انطلاق منافسات المونديال.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الإصابة فجرت أزمة أخرى بين الجهاز الفني لمنتخب فرنسا ونظيره في ريال مدريد، مشيرة إلى أن المعد البدني لمنتخب الديوك لم يخطط بالشكل الأمثل لتعافي بنزيما من إصابته، ومن ثم تسبب في حرمانه من فرصة المشاركة مع فرنسا في بطولة كأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة، أن ما زاد من غضب بنزيما هو إصرار ديشامب مدرب منتخب فرنسا، على مغادرة بنزيما لمعسكر الديوك، بعد تجدد إصابته ورفض الصبر عليه، رغم وجود احتمالية وقتها لتعافيه قبل حلول موعد نهاية البطولة، وهو ما حدث بالفعل بعدما عاد بنزيما مؤخراً للمشاركة في تدريبات الريال بشكل طبيعي.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

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