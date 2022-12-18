بسبب ما صدر منه بعد لقاء كرواتيا.. أشرف حكيمي يوجه رسالة لإنفانتينو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه المغربي أشرف حكيمي رسالة خاصة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، على خلفية ما حدث بينهما في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، بعد مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022.

وكان حكيمي اعترض على التحكيم بشكل قوي في حديثه مع إنفانتينو، حيث يرى اللاعب أن منتخب بلاده كان يستحق الحصول عل ركلة جزاء خلال مواجهة كرواتيا، التي حسمها الأخير لصالحه 1/2، واقتنص اللقب لصالحه.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة الرياضية المغربية: "كنت غاضباً بعد المباراة وذهبت للتحدث مع إنفانتينو"ز

وتابع: "أعتذر له عن الكلمات التي وجهتها له بعد اللقاء".

وأتم: "لم يحدث أي شيء الأمر انتهى، وأعتذر له مجدداً عن أي كلمات أغضبته".

ولم يكن حكيمي المعترض الوحيد على أداء التحكيم في مباريات المغرب، حيث احتج مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم أيضاً على أداء الحكام في مواجهة فرنسا بنصف نهائي المونديال، التي حسمها الديوك لصالحهم بنتيجة 0/2، مؤكدين أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح أسود الأطلس، وكانت كفيلة بتغير مجريات الأمور في اللقاء.

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