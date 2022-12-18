قبل نهائي كأس العالم 2022.. بنزيما يحرج رئيس فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أحرج نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيما، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما رفض دعوته لحضور نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، بين منتخب بلاده والأرجنتين.

وبحسب إذاعة " مونت كارلو" الفرنسية، فإن بنزيما رفض السفر إلى قطر لدعم فرنسا أمام الأرجنتين، وذلك بعدما تلقى دعوة من قبل ماكرون لحضور النهائي، حيث وجه الأخير دعوة لكل اللاعبين المصابين الذين لم يحالفهم الحظ للمشاركة مع الديوك في المونديال، للسفر رفقته بالطائرة الرئاسية إلى قطر وحضور النهائي المرتقب.

وأشارت الشبكة إلى أن نجوم منتخب فرنسا الذين غابوا عن الديوك بسبب الإصابة وهم كريستوفر نكونكو وبول بوغبا ونغولو كانتي وبريسنيل كيمبيمبي، قاموا بتلبية دعوة ماكرون ورافقوه إلى الدوحة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن بنزيما غاضب بسبب طريقة استبعاده من معسكر منتخب فرنسا في قطر قبل انطلاق المونديال، خاصة أنه كان قادراً على المشاركة في المباريات الأخيرة للديوك، ولكن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب لم يصبر على تعافيه من الإصابة.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

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