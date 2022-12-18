لا يعرف ما يكفي عن كرة القدم.. هجوم أرجنتيني على مبابي قبل نهائي المونديال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتقد حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما، اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم 2022.

وجاءت انتقادات مارتينيز لمبابي، بسبب تصريح سابق للأخير أكد فيه أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية، ليست متقدمة مثلما هو الحال في أوروبا، حيث قال مبابي: "الميزة التي نتمتع بها في أوروبا هي أننا نلعب مباريات رفيعة المستوى طوال الوقت، مثل بطولة دوري الأمم الأوروبية".

وتابع: "عندما نصل إلى كأس العالم نكون في حالة جاهزية، في حين أن البرازيل والأرجنتين ليس لديهما هذا المستوى في أمريكا الجنوبية، ولهذا السبب حسمت نهائيات كأس العالم الأخيرة، لصالح المنتخبات الأوروبية".

وقال مارتينيز رداً على مبابي في تصريحات نقلتها منصة "SPORTbible" الإنجليزية: "إنه لا يعرف ما يكفي عن كرة القدم، هو لم يلعب في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "عندما لا تكون لديك هذه التجربة، قد يكون من الأفضل عدم التحدث عنها".

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

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