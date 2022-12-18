ماكرون وبريجيت ونجوم الكرة الفرنسية يدعمون «الديوك» في نهائي المونديال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلاده أمس السبت، متجهاً إلى قطر رفقة زوجته بريجيت ماكرون، لحضور نهائي كأس العالم 2022، الذي يجمع بين فرنسا والأرجنتين، اليوم الأحد.

وبحسب الموقع الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فهناك العديد من نجوم كرة القدم رافقوا ماكرون في رحلته إلى قطر، جاء على رأسهم كريستوفر نكونكو الذي لم يشارك في كأس العالم بسبب الإصابة، والدوليون السابقون آلان جيريس وبرونو شيرو واللاعبة الفرنسي لوري بولو، والحكمة الدولية ستيفاني فرابارت، بخلاف بطل الملاكمة إبراهيم أسلوم والجودو تيدي رينر، ووزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا.

ونشر ماكرون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يحتوي على كواليس ما بعد مباراة فرنسا والمغرب الأخيرة في نصف نهائي كأس العالم 2022، التي حسمها الديوك لصالحهم، حيث ظهر في الفيديو الرئيس الفرنسي في غرف خلع الملابس الخاصة بفرنسا لتقديم التهنئة للاعبين، بالوصول للمباراة النهائية للمونديال، للمرة الثانية على التوالي.

ويُمني ماكرون نفسه بحصول المنتخب الفرنسي على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في عهده، خاصة إنه الإنجاز الذي لم تحققه فرنسا من قبل باقتناص اللقب مرتين متتاليتين.

وفاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم مرتين من قبل، الأولى كانت عام 1998 على حساب منتخب البرازيل، والثانية كانت النسخة الماضية 2018 على حساب منتخب كرواتيا.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

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