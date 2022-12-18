نهائي كأس العالم.. غياب محتمل للهداف الفرنسي وتغيير مركز مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق أوليفيه جيرو نجم منتخب فرنسا، بمواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين، بنهائي كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يعاني جيرو من آلام في الركبة، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الأرجنتين، اليوم الأحد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، إن مران منتخب فرنسا الأخير شهد قيام مدرب الديوك ديدييه ديشامب، بالدفع بماركوس تورام في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الأرجنتين، مع اعتماده على كيليان مبابي في مركز رأس الحربة الصريح بدلاً من جيرو.

وكان جيرو سجل 4 أهداف مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2022، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب الديوك (53 هدفاً)، متخطياً الأسطورة تيري هنري (51 هدفاً).

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

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