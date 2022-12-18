قبل نهائي كأس العالم.. لاعب فرنسي يثير الجدل بسبب ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار الفرنسي أندريه بيير غينياك، مهاجم تيغرس أونال الميكسيكي، جدلاً كبيراً بعدما أعلن رغبته في تتويج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، على حساب منتخب بلاده فرنسا، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الأحد.

ورغم احتفال غينياك بوصول منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022، إلا أنه أعلن عن أمنيته بحصول ميسي على لقب المونديال، حيث قال عبر قناة "فوكس سبورتس": "أنا فرنسي، لكني أتمنى أن يرفع ميسي كأس العالم لأنه يستحق ذلك".

وتابع: "ميسي له مسيرة رائعة مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، لذلك يستحق أن يختتم هذه المسيرة بلقب كأس العالم".

وكان غينياك انتقل من نادي تولوز الفرنسي إلى مرسيليا، قبل أن يرحل منه إلى نادي تيغرس أونال المكسيكي، الذي حصل معه على المركز الثاني في بطولة كأس للأندية التي أقيمت العام الماضي في الدوحة، بخلاف حصوله على ثاني أفضل لاعب في البطولة، وأيضاً جائزة هداف البطولة.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

ويعتبر لقاء النهائي اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا، بمثابة مواجهة خاصة لميسي، الذي يسعى للتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قبل اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه.

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