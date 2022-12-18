بصورة عملاقة في المحيط.. ميسي يتلقى دعماً خاصاً قبل نهائي المونديال (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دعماً خاصاً، قبل المواجهة المرتقبة، اليوم الأحد، أمام منتخب فرنسا، في نهائي كأس العالم 2022.

وقام أحد صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى محمد صديق وهو هندي الجنسية، بتثبيت مجسم لميسي في أعماق المحيط، للتعبير عن حبه الشخصي للنجم الكبير، وكنوع من الدعم للاعب قبل النهائي المرتقب.

ووضع صديق المجسم الخاص بميسي والذي يبلغ طوله ثلاثة أقدام، في أعماق المحيط بمساعدة الغواصين، وقام بتثبيته على عمق 100 قدم.

وسجل صديق التجربة بالكامل، ونشر الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من محبي ميسي.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

ويعتبر لقاء النهائي اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا، بمثابة مواجهة خاصة لميسي، الذي يسعى للتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قبل اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه.

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