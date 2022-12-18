لماذا فقد حكيمي أعصابه على رئيس الفيفا وماذا تعني هذه الإشارة؟

المصدر: البيان

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قالت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية إن النجم المغربي، أشرف حكيمي، فقد أعصابه واحتج على رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بسبب التحكيم.

ووفقا لقناة الحرة، قالت الصحيفة إن جناح باريس سان جرمان توجه بعد نهاية المباراة بين المغرب وكرواتيا إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس واحتج على تحكيم مباراتي فرنسا وكرواتيا.

وبحسب الصحيفة تطرق حكيمي إلى ركلة الجزاء التي لم يحتسبها المكسيكي ثيو هيرنانديز لصالح المغرب ضد فرنسا.

واحتج حكيمي أيضا على الحكم القطري الذي قاد مباراة الترتيب، قبل أن يعود ويعتذر لإنفانتينو.

وتناقل الجمهوري المغربي صورة لحكيمي بعد نهاية المباراة ضد كرواتيا وهو يشبك يديه في إشارة إلى وضع العراقيل ضد المنتخب المغربي، بحسب تفسير التدوينات التي تداولت الصورة.

وطوى المغرب صفحة مشرقة في تاريخه الرياضي، عندما أنهى مشاركته في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بحلوله رابعاً، إثر خسارته السبت أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي، بعد تحقيقه أفضل مشوار في تاريخ المنتخبات الأفريقية والعربية.

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