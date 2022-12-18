رئيس الأرجنتين لن يحضر نهائي كأس العالم في قطر

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه لن يحضر نهائي كأس العالم بكرة القدم في قطر.

وأوضح فرنانديز أنه سيشاهد النهائي، الذي سيقام اليوم بين منتخب بلاده وفرنسا في الوطن، ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصياً.

وكتب على «تويتر»: «مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن».

وأضاف: «سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي».

وتابع: «سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات».

ويُعرف عن فرنانديز أنه من مشجعي فريق «أرجنتينوس جونيورز» الذي قدّم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

هذا، وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر أمس، إلى قطر، ترافقه زوجته بريجيت، لحضور المباراة النهائية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وكان ماكرون قد حضر في الدوحة، الأربعاء، المباراة نصف النهائية التي تغلبت فيها فرنسا على المغرب.

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