ديمبيلي يكشف نصيحة ميسي قبل نهائي كأس العالم

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كشف عثمان ديمبيلي عن النصيحة التي قدمها له ليونيل ميسي في برشلونة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين غداً الأحد.

كان ديمبيلي وميسي زميلين في الفريق لمدة أربعة مواسم في برشلونة قبل أن ينضم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان العام الماضي.

وسيواجه ديمبيلي ،الذي عانى من إصابات طوال فترة وجوده في برشلونة، ميسي في نهائي كأس العالم حيث تهدف فرنسا إلى أن تصبح أول دولة تنجح في الدفاع عن الكأس.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا كيف شجعه ميسي على تكييف أسلوب لعبه بعد انتقاله بمبلغ 135.5 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند في عام 2017.

وقال ديمبيلي: "وصلت إلى سن العشرين وأردت أن أفعل كل شيء بنفسي".

المراوغة والتمرير

وأضاف " لقد منحني الهدوء ، وأخبرني أن هناك وقتًا للمراوغة ووقتًا للتمرير. لقد أمضيت أربع سنوات جيدة جدًا في برشلونة ، إنه أحد أولئك الذين جعلوني أحب برشلونة جنبًا إلى جنب مع إنييستا. في غرفة الملابس هو بسيط للغاية ، يحب اللاعبين الصغار".

وتابع" كنت أجلس بجانبه في غرفة الملابس وقد ساعدني كثيرًا. علينا أن نحاول التأكد من أنه يلمس الكرة بأقل قدر ممكن لأنه خطير للغاية".

كما قلل ديمبيلي من خطورة الفيروس الذي اجتاح الفريق الفرنسي وحكم على رافاييل فاران وكينغسلي كومان وإبراهيما كوناتي بالخروج من تدريب يوم الجمعة.

وقال ديمبيلي: "هذا لا يقلقنا.بالنسبة للاعبين والجهاز الفني ، هذا لا يقلقنا. نحن فقط اتخذنا الاحتياطات" .

وأوضح "عندما أصيب دايوت بالفيروس ، مكث في غرفته في اليوم الأول وفي اليوم التالي كان أفضل."

وكشف ديمبيلي أنه غير متأكد من التقارير التي تزعم أن كريم بنزيمة يمكن أن يعود إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمباراة النهائية في قطر، وفقا لصحيفة مترو.

وردا على سؤال حول عودة بنزيمة المحتملة ، قال ديمبيلي يوم الجمعة: "لا أعرف. أنا لست المدرب ، إنه من يقرر.أعتقد أن بنزيمة أصيب وليس لدي أي تفسير".

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