كروس يصف نجم مانشستر يونايتد بـ «الباقة الكاملة» قبل نهائي المونديال

المصدر: إعداد- وائل زكير

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وصف لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس مدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران بأنه "الباقة الكاملة" بينما يستعد زميله السابق في الفريق للعب في نهائي كأس العالم .

ولعب فاران دور البطولة في حملة فرنسا لكأس العالم في قطر ، مما ساعد فريق ديدييه ديشان على الوصول إلى نهائيات متتالية حيث يحاولون أن يصبحوا أول فريق منذ 60 عامًا يحتفظ باللقب.

ولم تتلق شباك فرنسا سوى هدفين في ثلاث مباريات خروج المغلوب ، مع فوز فاران والعديد من زملائه في الفريق بفارق واحد فقط عن الفوز بكأس العالم للمرة الثانية.

ولم يفاجأ كروس بعروض فاران المثيرة للإعجاب في نهائيات كأس العالم ، وقد أوضح ما الذي يجعل زميله السابق في ريال مدريد "الباقة الكاملة".

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد وفاز بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني قبل أن يغادر برنابيو لينضم إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2021، وفقا لصحيفة مترو.

وردا على سؤال عما يجعل فاران مدافعا عظيما ، قال كروس : "إنه سريع بشكل لا يصدق. حتى أنني أقول إنه حقًا أحد أسرع زملائي في الفريق. إنه حقًا لا يصدق. لم أر أبدًا أي شخص يهرب منه في عصرنا ، إنه يقوم بعمل رائع وهو حقًا الباقة الكاملة.

وأضاف "إنه لا يصنع المعجزات بالكرة ولكنه مدافع محرج للغاية للعب ضده. لا يمكنك هزيمته في الهواء ، وكما قلت ، فهو سريع للغاية ، لذا لا يمكنك الهروب منه أيضًا. إنه رجل طيب".

كان فاران قد بدأ في تأسيس شراكة رائعة في قلب الدفاع مع ليساندرو مارتينيز قبل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكأس العالم.

وتتطلع الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة عندما تواجه فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 غداً الأحد. .

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