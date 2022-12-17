"لا يهمني".. بنزيمة ينشر رسالة غامضة قبل نهائي المونديال

المصدر: اعداد- وائل زكير

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نشر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة رسالة غامضة على حسابه في انستغرام قبل يومين فقط من نهائي كأس العالم وسط شائعات بأنه قد يعود إلى مونديال قطر .

صورة وتعليق

ونشر النجم الفرنسي صورة شخصية محيرة إلى جانب تعليق له يقول : "لا يهمني".

وأُجبر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على التغيب عن البطولة بعد تعرضه للإصابة قبل أيام من المباراة الافتتاحية للمجموعة ، على الرغم من أنه لم يتم استبداله أبدًا في الفريق.

وعاد بنزيمة الآن إلى التدريبات الكاملة مع ريال مدريد ، ومن الناحية النظرية ، سيكون مؤهلاً للاختيار في المباراة النهائية يوم الأحد ضد الأرجنتين.

وسيكون بعض المشجعين الفرنسيين حريصين على مشاركة الفائز بالكرة الذهبية ، خاصة بعد أن أهدر أوليفييه جيرو فرصتين مذهلتين في فوز نصف النهائي على المغرب.

وزعمت صحيفة Libertad Digital الإسبانية أن بنزيمة غير سعيد بالسرعة التي اتخذها ديشان حول رحيله من قطر عندما أصيب لأول مرة.

وبحسب ما ورد احتاج المهاجم المخضرم إلى العلاج لمدة ثلاثة أيام فقط في منشأة تدريب ريال مدريد وتعافى من إصابته قبل أسابيع ، مما يعني أنه كان من الممكن أن يشارك في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم، وفقا لصحيفة مترو .

وكانت العلاقة بين ديشان وبنزيما متقطعة لبعض الوقت ، حيث تم نفي مهاجم ريال من الفريق لمدة ست سنوات - على الرغم من أنه يبدو أنهما تصالحا قبل كأس العالم.

كما تم الكشف عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دعوة جميع لاعبي الفريق المصابين - مثل بول بوجبا وكريستوفر نكونكو - إلى قطر لمشاهدة النهائي والانضمام إلى أي احتفالات محتملة ، لكن بنزيمة رفض الطلب.

ومن الواضح ان المهاجم يدرك الكم الهائل من التكهنات والتقارير التي ظهرت ، وقام بنشر صورة شخصية محيرة على حسباه في "إنستغرام" يوم الجمعة إلى جانب تعليق له يقول : "لا يهمني".

ولعب بنزيمة في الواقع في مباراة ودية على أرض التدريب ضد ليجانيس يوم الخميس وخاض المباراة دون أي مشاكل ، حيث سجل توني كروس التعادل 1-1.

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