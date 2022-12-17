إنفانتينو: «قطر 2022» أفضل نسخة في تاريخ المونديال

المصدر: الدوحة - د ب أ

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أثنى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، والتي تستضيفها قطر حالياً وتختتم غداً الأحد، وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس «فيفا»: أود أن أعطيكم لمحة سريعة حول ما ناقشناه وما قررناه خلال اجتماع المجلس، طبعاً البند الأول الذي أريد تسليط الضوء عليه هو الإشادة، وبالإجماع من مجلس الاتحاد، بهذه النسخة من كأس العالم، وهذه القوة وكذلك التماسك الذي تميزت به هذه النسخة من المونديال.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بدولة قطر والمتطوعين والقوى العاملة وكل من شارك في جعل هذه النسخة هي الأفضل والأجمل في تاريخ كأس العالم، وقال إنفانتينو: أعطيكم بعض الأرقام التي وردتكم، وهي تتعلق بهذه النسخة من كأس العالم قطر 2022. مستعرضاً بعض الأرقام التي أعلنت خلال اجتماع مجلس فيفا وكذلك القرارات التي خلص إليها الاجتماع والتي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

إيرادات

وأعلن المجلس أن إيرادات «فيفا» ستصل مع نهاية العام إلى 5. 7 مليارات دولار وهو ما يزيد بفارق مليار دولار عن الميزانية. وصادق مجلس «فيفا» على ميزانية الفترة ما بين 2023 حتى 2026 والتي ستشهد عائدات تبلغ 11 مليار دولار، سيجري تخصيص 7.9 مليارات دولار منها للاستثمار في كرة القدم.

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير المواهب، الذي يقوده آرسين فينغر، مدير التطوير في «فيفا»، صادق مجلس «فيفا»على تخصيص تمويل بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المبادرة، في الفترة ما بين 2023 و2026، والتي تهدف إلى وضع إرث مستدام لتطوير اللاعبين على المدى الطويل من خلال مساعدة كل من الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوصول لأقصى الإمكانيات ومنح الفرصة لكل موهبة.

واعتمد مجلس فيفا أيضاً عدة مبادئ استراتيجية تتعلق بجداول المباريات الدولية والمسابقات، كما قرر «فيفا» إقامة كأس عالم للأندية موسعة بمشاركة 32 فريقاً، كل أربعة أعوام، اعتباراً من يونيو 2025.

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