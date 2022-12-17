محمد عمر: التحكيم الإماراتي شرفنا في المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أشاد محمد عمر الحكم الدولي الأسبق نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بأداء طاقم التحكيم الإماراتي، في المباراتين اللتين قام بإدارتهما، خلال مونديال قطر؛ وهما مباراتا: إسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون مع صربيا، حيث ظهر الطاقم بمستوى متميز، سواء من ناحية اللياقة البدنية أو التجانس والتفاهم سوياً، ونجاحهم بتفوق في العديد من الحالات الدقيقة والصعبة التي جرت خلال المباراتين، وهذا ليس بغريب على طاقم الإمارات الذي شرفنا خلال المنافسات.

وأبدى محمد عمر إعجابه بأداء المونديالي محمد عبدالله الذي وفق في اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، خلال المباراتين، كما وفق في القرارات الإدارية، وكان محل إشادة خبراء التحكيم المسؤولين عن البطولة، وقال: سيكون هناك تقدير وتكريم للطاقم الإماراتي فور عودته إلى البلاد بعد انتهاء مهمتهم في مونديال قطر 2022.

وأضاف: تميز حكامنا خلال المونديال يمنح بقية كوادرنا التحكيمية ثقة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في إدارة المنافسات المحلية، سعياً لمواصلة التميز والتفوق الذي يواصل منح الإمارات مكانة متميزة قارياً ودولياً، بفضل الدعم اللامحدود من القيادات الرياضية.

حكام النهائيات

على جانب آخر، يقود طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم عبد الرحمن الجاسم، ويُساعده طالب المري وسعود أحمد، مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستقام مساء اليوم في المباراة قبل الأخيرة لمونديال قطر، كما سيتواجد التشيلي خوليو باسكونان حكماً لـ «الفار» ويساعده الهولندي بول فان بويكل، والبرازيلي برونو بيريز حكم فار للتسلل، ويعاونه الأمريكي أرماندو فياريال.

وأسند الاتحاد الدولي «الفيفا» مهام التحكيم لمباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال 2022 غداً، إلى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ويساعده مواطناه باول سوكولنيكي وتوماس ليتستكيفتش

ومعهم الحكم الرابع إسماعيل الفتح «أمريكا»، وحكم الفيديو الـVAR: توماس كوياتكوفسكي «بولندا»، وخوان سوتو «فنزويلا»، كايل أتكينس لـ «الفار» «أمريكا»، وفيرناندو جيريرو «المكسيك». وسبق للحكم البولندي أن أدار مباراة فوز فرنسا 2 - 1 على الدنمارك، في دور المجموعات بمونديال قطر، كما أدار أيضاً فوز الأرجنتين 2 - 1 على أستراليا في دور الـ 16 بكأس العالم 2022.

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