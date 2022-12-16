 المغرب يختتم تحضيراته لمواجهة كرواتيا وسط غيابات

المصدر: وكالات

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أدى المنتخب المغربي آخر تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الكرواتي غدا السبت، في مباراة المركز الثالث ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكان المنتخب المغربي قد خسر في الدور قبل النهائي من المونديال المقام حاليا في قطر، صفر / 2 أمام نظيره الفرنسي، فيما خسر منافسه في مباراة الغد المنتخب الكرواتي أمام نظيره الأرجنتيني صفر /3.

وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية أن تدريبات الفريق شهدت بعض الغيابات، فيما أكتفى عز الدين أوناحي بتدريبات الجري منفردا، وخضع الثنائي أشرف حكيمي ونايف أكرد لتدريبات تأهيلية بالدراجة.

وأضافت أن الثنائي رومان سايس ونصير مزراوي ،غابا عن التدريبات، حيث لم يتواجد مزراوي في تدريبات اليوم بينما يخضع رومان سايس للعلاج بعد تجدد إصابته في المباراة الماضية أمام فرنسا.

وتقام المباراة بين المغرب وكرواتيا غدا السبت على ملعب ستاد خليفة الدولي.

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