نهائي المونديال .. مباراة واحدة تفصل ميسي عن أعظم إنجازات مارادونا

المصدر: وام

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على مدار مسيرته الاحترافية الطويلة، حقق نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية، التي قد يصعب على أي لاعب آخر تحقيقها خلال مسيرته الاحترافية.

ومن المنتظر أن تظل بعض هذه الأرقام صامدة لفترات طويلة حيث تحتاج لتحطيمها إلى ظهور موهبة فذة للغاية مثل ميسي.

وخلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، حقق ميسي عددا من هذه الأرقام القياسية سواء كانت على المستوى الأرجنتيني أو على مستوى كأس العالم بشكل عام ليؤكد اللاعب أنه لا يزال قادرا على صنع التاريخ رغم بلوغه الـ35 من عمره.

وبرغم هذا، لا تزال القطعة الأهم في لوحة إنجازات ميسي غائبة، وهي القطعة التي تتوارى خلفها إنجازات اللاعب بشكل كبير خاصة في عيون أنصار الكرة الأرجنتينية.

وعلى مدار مسيرته الحافلة، أخفق ميسي في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة كأس العالم حتى رغم بلوغه المباراة النهائية للبطولة من قبل في نسخة 2014 بالبرازيل؛ حيث خسر المباراة النهائية للبطولة أمام المنتخب الألماني.

والآن، قد تكون الفرصة سانحة مجددا أمام ميسي للرد على قطاعات من جماهير المنتخب الأرجنتيني ترى أنه لا يرقى لمرتبة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب المونديال في نسخة 1986 بالمكسيك.

ويقود ميسي المنتخب الأرجنتيني بعد غد الأحد أمام نظيره الفرنسي في المباراة النهائية للمونديال، وإذا نجح ميسي ورفاقه في الفوز بهذه المباراة واستعادة اللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 1986، سيضاهي ميسي بهذا أفضل إنجاز للراحل مارادونا مع منتخب بلاده ويعلن تفوقه من خلال الإنجازات الفريدة التي حققها على مدار مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية والمنتخب.

وكان ميسي أعلن تفوقه على مارادونا أكثر من مرة خلال المونديال الحالي حيث تجاوز عدد المباريات التي شارك فيها مارادونا ببطولات كأس العالم، كما تجاوز رصيد مارادونا من الأهداف في المونديال بل إنه استحوذ على لقب الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في بطولات كأس العالم، حيث رفع رصيده إلى 11 هدفا متفوقا على النجم السابق جابرييل باتيستوتا (10 أهداف) .

ولكن هذه الأرقام تتوارى أيضا خلف الفوز بلقب المونديال الذي تفصله عن ميسي المباراة النهائية بعد غد الأحد علما بأن المواجهة في النهائي لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يلتقي الفريق نظيره الفرنسي الذي أحرز لقب النسخة الماضية عام 2018 بروسيا.

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