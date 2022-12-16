تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم في مدينة إكسبو دبي بيعت بالكامل

المصدر: البيان

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مع الإقبال الكبير على فعاليات مدينة إكسبو دبي المنوعة والتي من ضمنها فعاليات مدينة المشجعين، أعلنت المدينة اليوم أن تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم (18 ديسمبر) بيعت بالكامل.

تتيح تذاكر مدينة المشجعين مشاهدة المباريات في أجواء حماسية وعائلية في ساحة الوصل وحديقة اليوبيل.

تفتح البوابات في الساعة الخامسة مساء وينصح حاملو التذاكر بالقدوم مبكرًا للتمكن من الحصول على المقاعد المناسبة.

وللذين لم يتمكنوا من تأمين تذاكر المباراة النهائية بين فريقي الأرجنتين ضد فرنسا، لا يزال بإمكانهم شراء تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي كرواتيا والمغرب التي ستكون الساعة السابعة يوم 17 ديسمبر، ويبلغ سعر التذكرة 30 درهمًا وهي متوفرة على موقع بلاتينيوم ليست.

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