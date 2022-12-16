الكشف عن عدد الحضور في مباريات كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مباريات كأس العالم 2022 شهدت حضور 3 ملايين و270 ألف مشجع.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "مجلس فيفا سعيد بتنظيم كأس العالم في قطر، وأشكر الجميع على الجهد المبذول طوال البطولة، هناك 3 ملايين و270 ألف مشجع حضروا فعاليات كأس العالم حتى الآن ومازال يتبقى مباراتان".

وتابع: "مباراة الأرجنتين ضد المكسيك كانت الأعلى في الحضور الجماهيري، و163 هدفاً سجلوا في البطولة حتى الآن ولأول مرة يتأهل منتخبات مختلف القارات للدور الثاني من البطولة".

وواصل: "منحنا الموافقة على استخراج 2 مليون و300 ألف بطاقة "هيا"، وكانت السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية الأكثر طلباً لها، وبعد المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا سننشر الأرقام الكاملة".

وأردف: "مجلس فيفا صادق على ميزانية الفترة ما بين 2023 و2026 والتي ستشهد عائدات تبلغ 11 مليار دولار، سيجرى تخصيص 9.7 مليار دولار منها للاستثمار في كرة القدم، وبطولة كأس العالم للأندية ستضم 32 فريقاً في عام 2025".

وواصل: "الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 سيتم تحديدها عام 2024، وقررنا إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات فضلاً عن بطولة العالم لكرة الصالات للنساء".

وأتم: "انتخابات فيفا المقبلة ستكون في مارس المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي، والإمارات ستستضيف كأس العالم للكرة الشاطئية 2023".

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