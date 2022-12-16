مدرب فرنسا: طريقة واحدة لإيقاف ميسي.. ولا أتمناها

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والخطورة التي يمثلها مع التانغو في مباريات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن هناك طريقة واحدة لإيقافه ولكنه لا يتمناها.

ويلتقي منتخب فرنسا مع الأرجنتين يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس العالم 2022، على إستاد لوسيل.

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة "TF1": "قبل 4 سنوات (مونديال روسيا) واجهنا الأرجنتين، وتوقعنا أن يلعب ميسي في الجانب الأيمن، لكننا فوجئنا بأنه يلعب كمهاجم وهمي".

وأضاف: "ميسي يحب اللعب كصانع ألعاب أيضاً، في هذا المركز يكون لديه حرية أكثر، لذلك من الصعب توقع أين سيلعب ميسي، ومن الصعب تقييده أيضاً إلا إذا كان مريضاً، وبالطبع لا أتمنى له ذلك".

وأشار: "سنفكر بالطبع في إيقاف ميسي وسيكون هناك احتياطات علينا اتخاذها بشكل خاص للحد من تأثيره في الملعب".

يذكر أن مباراة الأرجنتين وفرنسا ستنطلق في السابعة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

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