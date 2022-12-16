الركراكي عن مواجهة كرواتيا: لن نخاطر مرة أخرى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن مواجهة كرواتيا، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه لن يخاطر باللاعبين المصابين مرة أخرى مثلما حدث في المباراة الماضية أمام فرنسا.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "كان يجب أن نرتاح ذهنياً بعد خسارتنا نصف النهائي، اللاعبون لازالوا جائعين للفوز بمباراة المركز الثالث وإنهاء البطولة بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "هدفنا جلب ميدالية، وإنهاء البطولة في المركز الثالث، والمباراة ستكون مختلفة كثيراً عن المباراة الأولى التي لعبناها أمام كرواتيا في دور المجموعات".

وواصل: "الاحترام سيكون مُتبادل بين المنتخبين ونثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "المغرب المنتخب الوحيد الذي لعب مع الثلاثة الكبار المتوجين في مونديال روسيا 2018 (فرنسا، كرواتيا، بلجيكا)، وخطة اللعب لا تهم ما يهم كيف سيتم تطبيقها على أرض الملعب، نثق فيما نفعله، وسنحاول الاعتماد على أفضل تشكيلة".

وحول المصابين، قال الركراكي: "خاطرنا برومان سايس، ونايف أكرد ونصير مزراوي لازالوا مصابين، لكنهم مستعدين للعب ومع ذلك لن نخاطر مرة أخرى، وسايس سيكون خارج اللقاء".

وأردف: "التاريخ يتذكر الفائزين فقط لكن يجب أن نعود ونحفز اللاعبين والجمهور، سيكون الأمر صعباً أن تلعب بعد يومين عقب خسارة نصف نهائي كأس العالم".

وعن لوكا مودريتش قائد كرواتيا، قال الركراكي: "لا أعلم إذا ما كانت هذه آخر مباراة لمودريتش في كأس العالم أم لا، إنه أحد أفضل اللاعبين وسيريد أن إنهاء المشوار بأفضل طريقة ممكنة، لهذا يجب أن ننتبه جيداً ونحترم الخصم".

يذكر أن مباراة كرواتيا والمغرب ستقام غداً السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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