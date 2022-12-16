قلق في معسكر فرنسا.. «فيروس الإبل» يضرب الديوك قبل نهائي كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سيطرت حالة من القلق على معسكر منتخب فرنسا المقام حالياً بدولة قطر، استعداداً لخوض نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، الأحد المقبل.

ووفقاً لشبكة "TyCSports"، فإن معسكر منتخب فرنسا شهد إصابة جديدة بفيروس الإبل، وذلك قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وأضافت الشبكة أن أعراض فيروس الإبل ظهرت على المهاجم كينغسلي كومان لينضم إلى الثنائي أدريان رابيو وأوباميكانو، اللذان تم استبعادهما من المشاركة أمام المغرب في نصف نهائي المونديال.

ويخشى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا من انتقال العدوى إلى عدد أكبر من اللاعبين داخل معسكر الديوك، قبل مواجهة الأرجنتين الحاسمة والمصيرية في نهائي المونديال.

واتخذ منتخب فرنسا الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المعسكر، لتفادي تعرض لاعبين آخرين للإصابة بفيروس الإبل، علماً بأنه سريع الانتشار والعدوى، عن طريق الاختلاط.

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