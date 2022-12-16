ريال مدريد لا يمانع سفره.. فرنسا تدعو بنزيما لحضور نهائي كأس العالم‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، تلقى دعوة من جانب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للتواجد مع منتخب الديوك في نهائي كأس العالم، ومشاركة زملائه الإنجاز المحتمل.

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، وضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، في مباراة هامة ومرتقبة، ستقام الأحد المقبل، على إستاد لوسيل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بالرغم من إتاحة الفرصة لدى بنزيما للتواجد مع فرنسا، إلا أن سفره إلى قطر لم يتم تأكيده حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي ريال مدريد لن تضع أي عقبات أمام بنزيما حال رغبته في السفر.

وكان بنزيما ضمن قائمة منتخب فرنسا في المونديال، لكنه تعرض للإصابة قبل بداية البطولة، ورحل عن معسكر الديوك ولم يشارك في أي مباراة.

ويحق لبنزيما التواجد مع فرنسا في النهائي بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن المنتخب الفرنسي لم يستدعي بديله بعدما غادر قطر.

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