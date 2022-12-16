هل يغيب ميسي عن نهائي كأس العالم؟

المصدر: البيان

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أثار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، قلق عشاقه ومشجعي راقصي التانغو حول العالم، وذلك قبل أيام قليلة على مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة "أوليه" أن منتخب الأرجنتين عاد للتدريبات بعد يوم الراحة، حيث انقسم الفريق إلى مجموعتين، الأولى كانت البدلاء الذين لم ينضموا للتشكيل الأساسي أمام كرواتيا.

وأشارت إلى أن ليونيل ميسي ورودريغو دي باول والحارس إيمليانو مارتينيز، لم يظهروا على أرض الملعب، الخميس، في أول ربع ساعة المخصصة لحضور وسائل الإعلام.

وبددت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، مخاوف المشجعين حول إصابة ميسي البالغ 35 عاما، إذ أشارت إلى تدربه داخل صالة الجيم رفقة اللاعبين الذين بدأوا مواجهة كرواتيا في نصف النهائي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت باحتمالية معاناة ليونيل ميسي من إصابة في العضلة الخلفية، التي اشتكى منها وأمسك بها خلال مواجهة كرواتيا.

لكن الصحيفة الأرجنتينية أكدت عدم معاناة ميسي من أي إصابة في الوقت الراهن، وأنه بحالة جيدة قبل نهائي المونديال أمام ديوك فرنسا.

وستقام المباراة النهائية بين فرنسا الأرجنتين، يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر، على استاد "لوسيل" بقطر.

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