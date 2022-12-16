بعد أدائه الخارق .. نفاد قمصان ميسي في جميع أنحاء العالم

المصدر: البيان

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نفد مخزون شركة "أديداس" من قمصان النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بألوان المنتخب الأرجنتيني في ظل الأداء الذي يقدمه في كأس العالم بقطر، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن قميص ميسي نفد في جميع أنحاء العالم ولا يمكن العثور عليه لا في بوينس آيرس أو مدريد أو الدوحة أو طوكيو، وفقا لقناة الحرة.

وعززت كأس العالم في قطر ومسيرة الأرجنتين إلى النهائي مبيعات القميص الذي كان بالفعل أحد أكثر القمصان المرغوبة في جميع أنحاء العالم.

وقد أدى هذا النقص إلى إنتاج وبيع القمصان المقلدة.

وتوضح أديداس أنه من المستحيل زيادة الإنتاج بين عشية وضحاها لتجديد منتج كانت تعرف أنه سيعمل بشكل جيد للغاية.

وتعمل العلامة التجارية الألمانية ضد عقارب الساعة بحيث في حالة فوز الأرجنتين بكأس العالم يوم الأحد ستتوفر مجموعة قمصان الأرجنتين ومجموعة قمصان ميسي في معظم أنحاء العالم في أقرب وقت ممكن.

وبعد انتظار طيلة ثمانية أعوام لتعويض الفرصة التي فاتته عام 2014 في البرازيل، يريد ليونيل ميسي أن يكون نهائي الأحد وداعاً مثالياً لمغامرته في المونديال.

ويقدم ميسي أفضل مشاركة له في النهائيات وهو لعب ضد كرواتيا الدور الرئيسي في بلوغ الأرجنتين النهائي السادس في تاريخها بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، ومرر كرة الهدف الثالث بأداء خارق.

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