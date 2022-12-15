بعد إنجازه التاريخي مع «الديوك».. تكريم خاص ينتظر جيرو في فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترح مسؤولو نادي تور الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، تقديم مكافأة خاصة للاعبهم السابق أوليفيه جيرو، الذي قاد منتخب الديوك للتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة نادي تور الذي كان يلعب له جيرو في بداية مسيرته، اقترحت إطلاق اسمه على ملعب الفريق بدلاً من اسمه الحالي "وادي شير"، كنوع من التكريم للاعب على إنجازه التاريخي مع منتخب فرنسا.

ولعب جيرو مع نادي تور لمدة موسمين خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وسجل خلالها 38 هدفاً في 69 مباراة، ورحل بعدها إلى نادي مونبلييه.

ويلعب جيرو حالياً مع ميلان الإيطالي، وسبق له خوض تجربة احتراف مع ناديي أرسنال وتشيلسي.

يذكر أن جيرو نجح في خطف لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا من النجم السابق تييري هنري (51 هدفاً) بعدما وصل إلى 53 هدفاً مع الديوك، بفضل تألقه في بطولة كأس العالم 2022 التي تقام حالياً.

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي مونديال 2022، ليواجه نظيره الأرجنتيني في مباراة قوية ومرتقبة، ستقام الأحد المقبل على ملعب لوسيل بدولة قطر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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