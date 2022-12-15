نجوم كرة القدم العالمية ينشدون تتويج ميسي بلقب المونديال

المصدر: وام

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يوما تلو الآخر يثبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ان محبيه ليسوا فقط من مشجعي كرة القدم، بل من نجوم اللعبة، وكذلك من ألد خصومه في الملعب، فما يقدمه من مستوى استثنائي في كرة القدم، بإمكانيات فنية وقيادية، يجعل أشد منافسيه يتمنون له التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الثالثة في تاريخ بلاده.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل ليكرر ما حققه في نسخة 2014 بالتأهل إلى المباراة النهائية، والتي خسرها أمام المانيا بهدف دون مقابل، فيما ودع من دور الستة عشر بالخسارة أمام فرنسا في النسخة الماضية 2018 بنتيجة 4-3.

وأكد لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي في تصريحات عقب المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نصف نهائي النسخة الحالية "أتمنى أن يفوز ليونيل ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ وهو يستحق ذلك بالفعل.

وعلى الرغم من تأهل منتخب بلاده إلى النهائي لمواجهة الأرجنتين إلا أن نجم المنتخب الفرنسي السابق ولاعب نادي تيجريس أونال المكسيكي أندريه بيير جينياك قد سبق، وأفصح قبل تأهل فرنسا إلى نصف النهائي عن أمله في أن يفوز ليونيل ميسي بكأس العالم، قائلا: “أنا فرنسي ولكني أتمنى أن يتوج ميسي بكأس العالم لأنه فعل الكثير وحقق العديد من البطولات في مسيرته أتمنى أن يتوج باللقب”.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق لقب كأس العالم مرتين فقط في تاريخه بنسختي 1978 و1986.

وفي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال نجم الكرة البرازيلية "ريفالدو" لقد ودعت البرازيل ونيمار كأس العالم، سأدعم الأرجنتين، وميسي فلا توجد كلمات تصف هذا اللاعب ..يستحق أن يكون بطل العالم وسيتوج به الأحد المقبل لأنه يستحقه.

أما مدرب المنتخب الاسباني السابق لويس أنريكي والذي رحل عن قيادة منتخب بلاده بعد الخسارة أمام المغرب في دور الستة عشر بركلات الترجيح وودع المونديال فقال في تصريحات له: “أتمنى أن يتوج ميسي بكأس العالم، لأنه من الظلم أن لا يتوج لاعب مثله باللقب، سيكون ظلما ان لم يحدث ذلك”.

وفي تصريحات لصحفية الجارديان البريطانية قال البرازيلي رونالدو إنه يتمنى تتويج ميسي بلقب المونديال، لأنه يستحق أن يختم ميسرته بهذا الانجاز.

أما الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الالماني فقال في تصريحات له: “أتمنى أن يتوج ميسي بلقب المونديال، هو يستحق ذلك مع منتخب بلاده، موجها رسالة إلى الفريق الذي يواجه الأرجنتين في النهاية بانه سيواجه خصما صعبا”.

وقال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان الايطالي في تصريحات من دبي: “أتمنى أن يتوج ميسي مع منتخب بلاده بالمونديال هو يستحق ذلك، وأنا لدي ثقة أنه سيفعلها”.

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