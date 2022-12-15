بعد تألقه في المونديال.. عملاق «البوندسليغا» يستهدف ضم ياسين بونو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء تألق ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، في بطولة كأس العالم 2022، وقيادة منتخب بلاده للصعود إلى نصف نهائي المونديال، ليفتح أعين الأندية العالمية وتبدي اهتمامًا بضمه في الفترة المقبلة من ناديه إشبيلية الإسباني.

وبحسب تقارير صحفية، فإن بايرن ميونخ الألماني يسعى لضم ياسين بونو، لتعويض غياب حارسه مانويل نوير، الذي تعرض لكسر في الساق إثر حادث تزلج.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تألق بونو مع منتخب المغرب دفع بايرن ميونخ للاهتمام بضمه، مؤكدة أن هذه الصفقة ستوفر دخلاً كبيراً لإشبيلية في ظل معاناته من صعوبات مالية.

وفي نفس الوقت، أكدت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يسعى لاستعادة حارسه المعار إلى موناكو ألكسندر نوبل، لتعويض غياب نوير.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 شهدت تألقاً كبيراً لياسين بونو، خاصة في مباراة المغرب وإسبانيا بدور الـ 16 التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح، بفضل تألق بونو وتصديه لأكثر من ركلة.

وودع منتخب المغرب مونديال 2022 من الدور قبل النهائي بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بطل نسخة 2018 بهدفين دون رد، ويلتقي أسود الأطلس السبت المقبل مع منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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