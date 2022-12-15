مارتينيز: الفوز بكأس العالم؟ سنقاتل من أجل ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، أن لاعبي التانغو سيقاتلون من أجل تتويج زميلهم ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022، خاصة أن المونديال الجاري هو الأخير للنجم الأرجنتيني على الأرجح.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "خضنا جميع المباريات مثل النهائيات بداية من مباراة المكسيك في دور المجموعات، من الصعب تصديق ما قدمناه خلال هذا المونديال بعد الخسارة في أول مباراة أمام السعودية، لكننا فعلناها ونجحنا في العودة، ولدينا الاستعداد لتقديم المزيد".

وتابع: "هناك من يقول إن ميسي لا يركض كثيراً في المباريات، لكنهم نسوا أنه يصنع الفارق عندما يمتلك الكرة بين أقدامه، ونحن فخورون بوجوده معنا".

وأتم مارتينيز تصريحاته، قائلاً: "أعشق ميسي، هو يقدم كل ما لديه من أجل الأرجنتين، ومن جانبنا سنقاتل على اللقب مثل الأسود من أجله".

وكان منتخب الأرجنتين تخطى نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي وصعد للمباراة النهائية لكأس العالم، التي سيلتقي فيها مع منتخب فرنسا بطل نسخة 2018.

ويقام نهائي كأس العالم 2022 الأحد المقبل على ملعب لوسيل بدولة قطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويُمني ميسي نفسه بلقب المونديال قبل أن يعلق حذائه ويعتزل الساحرة المستديرة، خاصة أنها البطولة التي تنقصه ولم تدخل خزانته من قبل.

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