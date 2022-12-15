تعاطفاً مع ميسي.. نجم ريال مدريد يرشح الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رشح الألماني توني كروس نجم ريال مدريد، منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، على حساب منتخب فرنسا.

وفي تصريحات نقلها موقع " Sportskeeda" قال توني كروس: "بصراحة مسيرة ميسي يجب أن تنتهي بلقب كأس العالم".

وفي نفس الوقت كشف كروس عن تعاطفه مع فرنسا، تقديراً لزميليه في ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا.

وكان منتخب فرنسا ضرب موعداً مع نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022، بعدما تخطى منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال بثنائية نظيفة.

ويقام نهائي كأس العالم 2022 الأحد المقبل على ملعب لوسيل بدولة قطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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