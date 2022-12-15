إشادة خاصة بأسود الأطلس.. جريزمان: منتخب المغرب أبهرني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد نجم منتخب فرنسا أنطوان جريزمان، بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب فرنسا نجح في التغلب على منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال بنتيجة 0/2، في المباراة التي تألق فيها جريزمان بشكل كبير وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية عقب مباراة فرنسا والمغرب: "سعداء ونشعر بالفخر بعد أن تمكنا من الوصول لنهائي كأس العالم لثاني مرة على التوالي، وعلينا مواصلة التركيز".

وتابع: "منتخب المغرب قدم مباراة كبيرة وأبهرني، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية".

وأكمل: "كنا نعرف طريقة التعامل مع مباراة المغرب والضغوط التي تواجهنا، الهدف المبكر ساعدنا كثيراً، ونثق في قدرتنا على المواصلة وصناعة التاريخ".

وعن المباراة النهائية أمام الأرجنتين، قال جريزمان: "سنلعب بواقعية كبيرة، نعرف طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم وليس فقط ميسي".

يذكر أن نهائي كأس العالم 2022 سيقام الأحد المقبل على ملعب لوسيل بدولة قطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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