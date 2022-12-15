بعد إقصائه من المونديال.. مبابي يواسي حكيمي برسالة عاطفية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واسى نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، زميله في باريس سان جيرمان وصديقه المقرب المغربي أشرف حكيمي، بعد إقصائه من كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب ودع منافسات كأس العالم، بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بطل نسخة 2018، بنتيجة 0/2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.

وبعد اللقاء تبادل النجمان قمصانهما، حيث ارتدى مبابي قميص منتخب المغرب فيما ارتدى حكيمي قميص الديوك.

وكتب مبابي لحكيمي رسالة عاطفية بعد المباراة لمواساته، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "لا تحزن يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، لقد صنعت التاريخ يا صديقي"، ورد عليه حكيمي: "أحبك يا أخي".

وبدأت علاقة الصداقة بين مبابي وحكيمي العام الماضي بعد انتقال الأخير إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادماً من انتر ميلان.

يذكر أن منتخب فرنسا سيخوض نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل، فيما سيلتقي منتخب المغرب مع كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال مساء السبت.

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