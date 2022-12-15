ديشامب يصدم بنزيما ويرفض التعليق على مشاركته بنهائي المونديال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، التعليق على إمكانية مشاركة نجم ريال مدريد كريم بنزيما في نهائي كأس العالم 2022، بعدما نجح الديوك في الصعود للمباراة النهائية على حساب المغرب، وضربوا موعداً مع منتخب الأرجنتين.

وعقب نهاية مباراة فرنسا والمغرب، أمس الأربعاء، تحدث ديشامب مع الصحفيين، وسُئل عن إمكانية استدعاء كريم بنزيما لمعسكر المنتخب الفرنسي لخوض النهائي أمام الأرجنتين بعد تعافيه من الإصابة، حيث رد قائلاً: "من الأفضل الانتقال للسؤال التالي"، رافضاً التعليق على الأمر.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن كريم بنزيما، من الممكن أن يتواجد في نهائي كأس العالم 2022، بعدما كان اللاعب ضمن قائمة منتخب بلاده في المونديال، لكنه تعرض للإصابة قبل بداية البطولة، ورحل عن معسكر الديوك ولم يشارك في أي مباراة.

وقالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد سمح لكريم بنزيما بالسفر إلى قطر للمشاركة في نهائي كأس العالم، مؤكدة أن القرار في يد اللاعب نفسه، وذلك بعدما عاد مؤخراً للمشاركة في تدريبات الميرنغي عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.

ويحق لبنزيما التواجد مع فرنسا في النهائي بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن المنتخب الفرنسي لم يستدعي بديله بعدما غادر قطر.

ويقام نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، الأحد المقبل، على إستاد لوسيل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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