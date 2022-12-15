تصريح صادم لوالد حكيمي: المغرب لم يستحق الفوز على إسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق حسن حكيمي والد النجم المغربي أشرف حكيمي، تصريحاً صادماً، عن مباراة أسود الأطلس أمام منتخب إسبانيا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بفضل ركلات الترجيح.

وقال حسن حكيمي في تصريحات للإذاعة الإسبانية "El Larguero": "لم أفرح بفوز المغرب على إسبانيا، منتخب المغرب لم يستحق الفوز في هذه المباراة".

وتابع: "منتخب إسبانيا كان الأفضل، وكان يستحق الفوز وليس المغرب".

وأكد والد حكيمي، أن نجله شارك مع منتخب إسبانيا لمدة 20 دقيقة فقط، عندما كان عمره أقل من 19 عامًا، وأخبره بعد ذلك بأنه لا يريد المشاركة مع الإسبان مرة أخرى، لأن الوضع لم يعجبه حسب وصفه.

وعن كواليس انضمام حكيمي لريال مدريد في وقت سابق، قال والد اللاعب: "كان يريد اللعب لأتلتيكو مدريد، ولكنه أجرى اختبارات مع الريال في نفس الأسبوع، وفي النهاية انضم إلى صفوفه".

يذكر أن أشرف حكيمي يعتبر من أبرز النجوم الذين قادوا منتخب المغرب، للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، قبل الخسارة أمام منتخب فرنسا بطل العالم النسخة الماضية 2018، أمس الأربعاء، بهدفين دون رد.

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