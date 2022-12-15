مكافأة ضخمة لمنتخب المغرب رغم الخسارة من فرنسا

المصدر: البيان

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تلقى منتخب المغرب خسارة بعد أداء رائع في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 أمام نظيره منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل، لتتأهل الديوك الفرنسية للمباراة النهائية وتواجه الأرجنتين يوم الأحد، في حين سيلعب أسود الأطلس مع كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

ويواجه منتخب المغرب نظيره منتخب كرواتيا، مساء يوم السبت المقبل، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم 2022، في الصدام المقرر له على استاد خليفة الدولي، والتي يتطلع من خلالها أسود الأطلس لحصد برونزية العالم.

ويسعى منتخب المغرب لخطف المركز الثالث من أنياب المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2022 ليصبح أول منتخب عربي يصل لهذه المرحلة، علما بأن المنتخب المغربي سيصل رصيده من الأموال التي يجنيها من المونديال، إلى 27 مليون دولار حال تتويجه بالبرونزية.

وبحال لم يتمكن منتخب المغرب من حصد المركز الثالث والاكتفاء برابع المونديال فسيحصد 25 مليون دولار، وذلك وفقا لما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكان «فيفا» قد قرر، خلال الفترة الماضية، إضافة المتعة والإثارة في كأس العالم 2022 بزيادة القيمة المالية للفائز، إذ وزع الجوائز المالية بواقع 42 مليون دولار للبطل، و30 مليون دولار للوصيف.

وجاءت قيمة جوائز كأس العالم المالية، كالتالي:

بطل كأس العالم 2022: 42 مليون دولار

وصيف كأس العالم 2022: 30 مليون دولار

المنتخب صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

المنتخب صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

المنتخبات من الخامس إلى الثامن: 17 مليون دولار لكل منتخب، بمجموع 68 مليون دولار.

المنتخبات من التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل منتخب، بمجموع 104 ملايين دولار.

المنتخبات من المركز 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب، بمجموع 144 مليون دولار.

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