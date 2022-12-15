ماكرون يعرب عن "فخره الكبير" بالمنتخب الفرنسي ويشيد بديشان

المصدر: أ ف ب

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "فخره الكبير" بلاعبي منتخب بلاده مساء الأربعاء وشدّد على دور مدرّبهم ديدييه ديشان في تأهّلهم إلى نهائي مونديال قطر على حساب المنتخب المغربي.

وفي تصريح أدلى به أمام عدد قليل من الصحافيين في المنطقة المختلطة بملعب الخور، أشاد الرئيس الفرنسي بمنتخب بلاده خصوصاً وأنّه "مزيج من عدّة أجيال".

كما نوّه ماكرون بالمدرّب "ديدييه ديشان الموجود هنا مع +بركته+".

وحيّا إيمانويل ماكرون خصوصاً اللاعبين أوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان و"كرمه الرائع"، وكذلك كيليان مبابي وهدّافي المباراة تيو هيرنانديز وراندال كولو مواني.

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