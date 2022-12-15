 منتخب فرنسا يظهر للمرة الرابعة في نهائي كأس العالم

المصدر: وكالات

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واصل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، الذي توج به في النسخة الماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018، بعدما تأهل لنهائي البطولة عقب فوزه 2 / صفر على منتخب المغرب، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد القادم على ملعب (لوسيل) ضد منتخب الأرجنتين، الذي تغلب 3/ صفر على كرواتيا، أمس الثلاثاء، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويستعد منتخب فرنسا لتسجيل ظهوره الرابع في المباراة النهائية لكأس العالم، حيث ستكون الثانية على التوالي، أملا في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ويأمل منتخب فرنسا في أن يكون أول فريق يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين بعد منتخب البرازيل، الذي توج باللقب عامي 1958 بالسويد و1962 في تشيلي.

وتواجد منتخب فرنسا في نهائي المونديال للمرة الأولى عام 1998 عندما استضاف البطولة على ملاعبه، حيث تغلب 3 / صفر على البرازيل في النهائي.

وانتظر منتخب (الديوك) 8 أعوام، ليبلغ نهائي البطولة عام 2006 بألمانيا، لكنه خسر اللقب أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعاد منتخب فرنسا لمعانقة اللقب من جديد خلال النهائي الثالث الذي خاضه في المونديال، حينما تغلب 4 / 2 على كرواتيا بنسخة المسابقة عام 2018 بروسيا.

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