في لقاء فرنسا .. بونو يخوض صراعاً من نوع خاص مع ميسي

المصدر: د ب ا

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يتطلع حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، لملاحقة إنجاز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز برجل المباراة ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال القطري، حيث يسعى منتخب (أسود الأطلس)، الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم لمواصلة مسيرته الأسطورية في المسابقة.

وكشفت صحيفة (المنتخب) المغربية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن بونو سيكون أمام فرصة من ذهب لملاحقة ميسي، بالحصول على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي، أمام فرنسا.

ويعتبر ميسي، الذي يتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية للمونديال برصيد 5 أهداف بالاشتراك مع الفرنسي كيليان مبابي، هو الوحيد الذي نال الجائزة في 3 لقاءات متتالية، فيما توج بونو بها مرتين.

وأضافت الصحيفة أن بونو بمقدوره مزاحمة ميسي للحصول على جائزة أفضل لاعب في مواجهة فرنسا، التي يغازلها أيضا أشرف حكيمي وحكيم زياش، لتعزيز حظوظه في الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال القطري.



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