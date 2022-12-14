المغربية ريما إدبوش زوجة عثمان ديمبلي لن تشجع فرنسا

المصدر: البيان

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أكدت المغربية ريما إدبوش زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، عن تشجعيها منتخب بلادها المغرب أمام زوجها في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر2022.

وقبل مباراة اليوم بين المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، نشرت المغربية ريما إدبوش، زوجة ديمبلي، صورة أكدت فيها أنها لن تشجع فرنسا وستشجع المغرب .

ونشرت إدبوش صورة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستجرام"، ظهر فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة.

وتركت إدبوش تعليقا على الصورة، وقالت: "بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني"، وأرفقت علم المغرب مع تعليقها.

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