فيديو.. قصة فيلم بمشاركة الركراكي توقع معجزة المغرب في المونديال

المصدر: البيان

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قبل 16 عاما، حلم لاعب كرة قدم مغربي بوصول منتخب "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم ثم إلى المباراة النهائية، وفي عام 2022 بات هذا الحلم أقرب إلى التحقيق بشكل يصعب تصديقه.

"انهض يا مغرب" حلم تحقق سينمائيا في 2006، وعلى أرض الواقع في 2022.

تدور أحداث الفيلم (انهض يا مغرب) حول لاعب كرة قدم سابق، يحلم بأن المغرب سينظم كأس العالم وأن "أسود الأطلس" سيصلون إلى النهائي، وسط احتفالات جماهيرية عارمة، وفقا لروسيا اليوم.

واللافت أيضا أن الفيلم شارك فيه المدرب الحالي للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، الذي كان ضمن تشكيلة لاعبي الفريق في الفيلم بمباراة نصف النهائي.

ونشرت مخرجة "انهض يا مغرب"، المغربية نرجس النجار، على حسابها في موقع "فيسبوك"، لقطات من فيلمها، تزامنا مع عبور المغرب لنصف نهائي مونديال قطر في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية، وقبل مواجهة "أسود الأطلس" ضد فرنسا في المربع الذهبي مساء اليوم الأربعاء.

وقالت النجار في تعليقها على الفيديو: "قبل 16 عاما حلمت بهذا النصر للمغرب. قبل 16 عاما قمت بتصوير فيلم شارك فيه وليد الركراكي بلطف".

وأضافت: "انهض يا مغرب.. لقد عرفت دوما أن بلدي يمكنه فعل أي شيء".

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