بعد التأهل لنهائي المونديال.. دموع سكالوني تخونه في أحضان ميسي (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، باكياً في أحضان نجم التانغو ليونيل ميسي، بعدما حقق إنجازاً كبيراً بقيادة المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم 2022.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى نهائي مونديال 2022، بعدما أطاح بمنتخب كرواتيا العنيد من الدور نصف النهائي، وانتصر عليه بثلاثية نظيفة.

وبعد المباراة التقطت عدسات الكاميرات لقطة رائعة لسكالوني، حيث ذرفت منه دموع الفرح في أحضان ميسي، احتفالاً بالتأهل التاريخي للتانغو.

وتعتبر بطولة كأس العالم 2022 هي الأولى في سجل سكالوني التدريبي، بعدما تولى المسؤولية الفنية لمنتخب الأرجنتين أغسطس 2018 خلفاً لخورخي سامباولي.

ونجح سكالوني في قيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا العام الماضي بعد تفوقه على البرازيل في المباراة النهائي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماراكانا بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، وكان هذا اللقب هو الأول في مشوار ميسي مع التانغو.

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