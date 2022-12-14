بدعم من ثنائي «السيليساو».. زيدان مرشح لقيادة البرازيل خلفاً لتيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وضع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل خلفاً لتيتي.

وكان تيتي أعلن رحيله عن تدريب البرازيل عقب توديع كأس العالم 2022، على يد كرواتيا بفضل ركلات الترجيح، من الدور ربع النهائي.

وبحسب المنصة الرقمية الإسبانية "okdiario"، فإن الاتحاد البرازيلي يرغب في التعاقد مع زيدان في ظل تعثر المفاوضات مع بيب غوارديولا، الذي تم وضعه على رأس المرشحين لخلافة تيتي، بسبب تعاقده المستمر مع مانشستر سيتي.

وأكد الموقع الإسباني أن زيدان سيواجه صدمة قوية بعدما كان يُمني نفسه بتولي تدريب منتخب فرنسا، إلا أن الاتحاد الفرنسي يرغب في تجديد عقد ديدييه ديشامب مع منتخب الديوك، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد انتهاء منافسات المونديال.

وشدد الموقع، على أن ثنائي البرازيل كاسيميرو ونيمار دا سيلفا يدعم فكرة التعاقد مع زيدان، بخلاف النجم البرازيلي السابق رونالدو "الظاهرة"، الذي يدعم هو الآخر فكرة التعاقد مع "زيزو" في ظل العلاقة القوية التي تربطه مع رئيس الاتحاد البرازيلي، بحسب الموقع.

وابتعد زيدان البالغ من العمر 50 عامًا، عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 رغم أن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية، لكن المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، رفض هذه العروض.

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