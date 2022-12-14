اتهام ديشامب بإقصاء بنزيما من كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألقت تقارير صحفية إسبانية، باللوم على ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، واتهمته بالتسرع في قرار استبعاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن معسكر الديوك.

وكانت إصابة الفخذ التي يعاني منها بنزيما منذ فترة، تجددت في معسكر فرنسا التحضيري قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022، وهو ما دفع ديشامب لاستبعاد بنزيما، ولكنه لم يضم أي بديل له.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ديشامب تسرع في قراره باستبعاد بنزيما من معسكر فرنسا لكأس العالم، خاصة بعدما عاد اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي حالياً في تدريبات ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما تعرض للإصابة 19 نوفمبر الماضي، وحدد الطاقم الطبي وقتها 3 أسابيع لتعافيه، وهي الفترة التي استغرقها كريم بالفعل، مشيرة إلى أن ديشامب كان عليه التحلي بمزيد من الصبر، حتى يتمكن بنزيما من المشاركة مع زملائه في منافسات المونديال.

يذكر أن منتخب فرنسا سيخوض اليوم الأربعاء مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، أمام المغرب، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب البيت بدولة قطر.

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