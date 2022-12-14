طوارئ في باريس.. إغلاق الشانزليزيه بسبب منتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير فرنسية، أن الأمن الفرنسي قرر إغلاق شارع الشانزيليزيه الشهير بالعاصمة باريس، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع مباراة الديوك والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب الشبكة الإذاعية "فرانس بلو"، فإن قرار الأمن الفرنسي جاء لتفادي أي أعمال شغب وعنف قد تندلع بسبب المباراة المرتقبة، لاسيما أن هناك عدد كبير من المغاربة مقيمين في باريس.

وتقام مباراة فرنسا والمغرب على ملعب البيت بدولة قطر، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ونجح المنتخب الفرنسي في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تخطي منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويسعى أبناء المخضرم ديدييه ديشامب للحفاظ على لقب كأس العالم، الذي انتزعته فرنسا في النسخة الماضية 2018 بروسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز