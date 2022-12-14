بدون هزيمة.. سجل مميز للأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حافظ منتخب الأرجنتين على سجله خالياً من الهزائم، في مباريات الدور نصف النهائي من بطولات كأس العالم، وذلك بعد تغلبه أمس الثلاثاء على كرواتيا 0/3، وصعوده لنهائي النسخة الجارية.

وخاض منتخب الأرجنتين خمس مباريات بالدور نصف النهائي خلال بطولات كأس العالم على مر التاريخ، كانت الأولى أمام أمريكا نسخة 1930 وانتهت بفوز التانغو 1/6، ثم فاز المنتخب الأرجنتيني في ثاني مبارياته بنصف النهائي على بلجيكا 0/2 نسخة 1986.

وكانت المباراة الثالثة للأرجنتين في هذا الدور أمام إيطاليا نسخة 1990 وانتهت لصالح التانغو بركلات الترجيح، ونفس الأمر تكرر أمام هولندا نسخة 2014، قبل أن يفعلها التانغو مجدداً أمام كرواتيا في النسخة الحالية وينتصر بثلاثية نظيفة، ليحافظ على سجله التاريخي في هذا الدور بدون هزائم.

وينتظر منتخب الأرجنتين في اللقاء النهائي لكأس العالم 2022، مواجهة الفائز من مباراة اليوم الأربعاء بين فرنسا والمغرب.

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