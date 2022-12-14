هيرفي رينارد: أنا فرنسي.. لكني سأشجع المغرب ضد فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، تصريحاً جدلياً بشأن مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث أكد أنه سيشجع أسود الأطلس ضد منتخب بلاده.

وفي مقابلة مع إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، قال رينارد: "أنا فرنسي وولدت في فرنسا ولدي جواز سفر فرنسي، لكن آسف سأدعم المنتخب المغربي في مباراته ضد فرنسا".

وتابع: "هذا البلد ميزني، لقد جعلوا الناس يحبوني إلى درجة لا يمكنك تخيلها، اليوم أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورين للغاية ويستحقون ذلك، اليوم يعتبر بمثابة مكافأة استثنائية، كما أنها مكافأة عظيمة للقارة الإفريقية".

يذكر أن رينارد تولى تدريب منتخب المغرب خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، قبل أن يتولى تدريب منتخب السعودية بعد ذلك، وقاده إلى نهائيات النسخة الجارية من بطولة كأس العالم، ولكن الأخضر السعودي فشل في تخطي دور المجموعات للمونديال، رغم الانطلاقة القوية وانتصاره على منتخب الأرجنتين، الذي صعد مؤخراً لنهائي البطولة.

وتقام مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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