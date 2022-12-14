بعد الوصول لنهائي كأس العالم.. ميسي يضيف أرقاماً قياسية جديدة لسجلاته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز على منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، بنتيجة 0/3.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن ميسي أصبح ثاني أكبر اللاعبين (35 عامًا و172 يوماً) تسجيلاً وصناعة في مباراة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد السويدي نيلس ليدهولم ‏الذي فعلها أمام البرازيل في يونيو 1958.

ولم يتوقف ميسي عند ذلك، بل حقق رقماً قياسياً آخر بصناعته الهدف الثاني للأرجنتين أمام كرواتيا، حيث عادل رقم الأسطورة مارادونا، في عدد التمريرات الحاسمة خلال بطولة كأس العالم (8 لكل منهما).

وبعد مباراة الأمس أصبح ميسي مساهماً في 19 هدفاً للأرجنتين خلال بطولات كأس العالم، بواقع 11 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، ليتساوى مع الألماني غيرد مولر (14 هدفاً و5 تمريرات حاسمة)، والبرازيلي رونالدو "الظاهرة" (15 هدفاً و4 تمريرات حاسمة)، والألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً و3 تمريرات حاسمة).

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